OTSE DELFI TV-s | Kodumängu Võrus pidav Tartu Ülikool kaotas poolaja napilt Valmierale

Tartu resultatiivseimad on Arnas Velicka ja Tautvydas Šlezas, kes toonud vastavalt 20,1 punkti ja 13,3 lauapalli. Valmiera suurim skooritegija on Janis Kaufmanis keskmiselt 19,9 visatud punktiga, Maris Ziedinš on võtnud 5,6 lauapalli.