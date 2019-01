OTSE DELFI TV-s | Kas Martin Müürsepp saab peatreenerina esimese võidu?

Tallinna Kalev/TLÜ - Riia VEF

23.01.2019, kell 19:00, Tallinn, Sõle Spordikeskus

VEF-i (16-2) ja Kalev/TLÜ (9-8) esimene omavaheline mäng toimus 30. septembril ning Läti tippklubi ei jätnud vastastele toona mingit võimalust. Avaveerand kuulus kodumeeskonnale 24:13, poolajale mindi 22-punktilise eduseisuga ja viimase neljandiku alguseks oli vahe juba 32 punkti. Lõppskooriks jäi 95:56 VEF-i kasuks, Arturs Ausejs oli tiimi parim 18 punktiga. Ainult kaheksa mängijat üles andnud Kalev/TLÜ eest tõi Bamba Fall 16 punkti ja 10 lauapalli, vahendab basket.ee.

Kalev/TLÜ on jaanuaris pidanud kaks mängu. BK Ogrele jäädi võõrsil alla 77:94 ning Martin Müürsepa peatreeneridebüüt lõppes mõneti ootamatu 84:88 kaotusega Läti Ülikooli vastu. Vähem kui 24 tunni eest mängis VEF Rapla Avis Utilitasega ja tasavägisest mängust saadi kirja 77:71 võit. Enne seda alistati samuti põnevaks kujunenud kohtumises Tartu Ülikooli võistkond 81:75. BC Kalev/Cramost oldi üle 84:66 ja Betsafe Jurmalast nädal varem 81:59.

Taylor Stafford on Kalev/TLÜ resultatiivseimana visanud keskmiselt 15,6 ja Damarcus Jamaal Harrison 12,6 punkti. Karl-Johan Lips on kogunud 8,1 ning Bamba Fall 6,9 lauapalli.

Mareks Mejeris on 13,6 punktiga VEF-i suurim skooritegija, järgneb Steve Zack 11,1 punktiga. Zacki nimel on ka 8,2 lauapalli mängu kohta, Mejeris on kogunud 6,1 lauapalli.