OTSE DELFI TV-s | Kalev/Cramo mängib tulega: suureskooriline avapoolaeg võideti Ogre vastu napilt

Kalev/Cramo ja Ogre vastasseis peetakse Kalevi spordihallis algusega kell 19. Otseülekanne on nähtav nii Delfi TV-s kui Tallinna TV-s.

MÄNGU KÄIK: Kalev võitis avaveerandi 34:21, kuid kaotas teise 23:33, mistõttu mindi poolajapausile vaid 57:54 eduseisus.

Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok: "Vastased on kogu liigas skooriliidrid. Meie kaitse ei tööta vajalikul tasemel. Me ei kasuta ka võimalust neid vigadega maha võtta, vaid laseme endale väga lihtsaid kiireid korve visata. Mis mängijate kehakeelt puudutab, siis see on protsess, mis on kandunud edasi eelmisest mängust (VEF-iga). Sellest tuleb lahti saada! Kas me just tulega mängime, aga peame korrektuurid tegema!"

Ogre (14-6) ja Kalev/Cramo (17-2) pidasid hooaja esimese omavahelis mängu 3. oktoobril ning kalevlased noppisid 93:78 võidu. Küllaltki määravaks sai avaveerand, mis kuulus külalistele 29:13. Teise ja neljanda veerandaja lätlased võitsid, aga enne viimast kümmet minutit oli Kalev/Cramo 73:53 peal ning 12 punktist Ogre lähemale enam ei jõudnud. Chavaughn Lewis viskas Cramo parimana 21 punkti, üleplatsimees oli aga vastaste Janis Poznaks 23 silmaga.

9. jaanuaril pidi Kalev/Cramo tunnistama koduses liigas Riia VEF-i 84:66 paremust, aga peale seda on käsil neljamänguline võiduseeria. Paremad on oldud Valmierast, Jurmalast, Jekabpilsist ning viimati alistati 104:71 Tartu Ülikool.