Martin Müürsepale taas valus kaotus: Tallinna Kalev jäi lisaajal Raplale alla

Rapla korvpallimeeskond teatas värskelt, et on ridu tugevdanud Brian Williamsiga. Tagamängija või väikse ääre positsioonil tegutsev 26-aastane Williams pallis viimati Slovakkia kõrgliigas Levice meeskonnas, kus tõi keskmiselt 10,9 punkti, võttis 5,5 lauapalli ja andis 1,3 korvisöötu, vahendab basket.ee.

Taylor Stafford on Kalev/TLÜ eest visanud keskmiselt 15,3 ja Damarcus Jamaal Harrison 12,1 punkti. Karl-Johan Lips on kätte saanud 7,8 ning Janar Talts 5,9 lauapalli. Rapla resultatiivseimad on Dominique Hawkins ja Hunter Mickelson, kes toonud vastavalt 14,6 ja 14,5 punkti. Mickelson on võtnud ka 7,5 lauapalli ja Ervins Jonats 6,9 lauapalli.