Laupäeval on OlyBet Eesti-Läti korvpalliliigas ülitihe päev, kõik viis mängu Delfi TV-s

Käesoleva nädala teises kodumängus Valmierat võõrustav Tallinna Kalev/TLÜ sai kolmapäeval nelja võidu kõrvale teise kaotuse, jäädes tasavägises kohtumises alla Kalev/Cramole 72:79. Peatreener Gert Kullamäe juhendatav meeskond mängis valitseva Eesti meistriga nagu võrdne võrdsega ja veel neli minutit enne kohtumise lõppu oli seis 64:64 viigis. Kaotusmängus kerkis üleplatsimeheks augustis Tallinna Kaleviga liitunud Eesti koondislane Janar Talts, kes viskas uue koduklubi suure nimekaimu vastu 18 punkti, võttis 6 lauapalli ja andis 2 resultatiivset söötu. Mängujuht Taylor Stafford lisas 15 silma ning 3 korvisöötu, ääremängija Karl Johan Lips panustas 13 punkti ja 5 lauapalliga ning keskmängija Bamba Fall sai kirja 10 silma ja 4 lauapalli.

Hooaega kahe võiduga (sh lisaajavõit Tartu Ülikooli üle) alustanud Valmiera on kolm viimast kohtumist lõpetanud kaotusega. Viimati jäi Roberts Zeile juhendatav meeskond 20. oktoobril kodus 77:103 alla Betsafe Jurmalale. Kohalikele mängijatele toetuva Valmiera liidrid on tagamängijad Janis Kaufmanis ja Edmunds Elksnis ning meeskonna kapten, mullu Raplas ja Valgas pallinud ääremängija Maris Ziedinš.

BC Valga-Valka/Maks&Moorits - Pärnu Sadam

27.10.2018 kell 17.00, Valga, Valga Spordihoone

Ülekanne: Delfi TV

Eesti-Läti korvpalliliigas nelja kaotusega alustanud Valga-Valka teenis viimases kohtumises oma esimese võidu, kui suurepärase teise poolaja toel alistati kodus Latvijas Universitate 62:58. Piirilinna meeskonna resultatiivseim oli taaskord Kristaps Miglinieks, kes viskas võidumängus 22 punkti ja võttis 11 lauapalli. Kaksikduublini jõudis ka 10 silma ning koguni 17 lauapalli kirja saanud 203 cm pikkune keskmängija Carl Anthony Montgomery. Eelmisel nädalal Valgaga liitunud mängujuht Clayton Wilson viskas oma debüütmängus 12 punkti, võttis ühe lauapalli ja andis 2 resultatiivset söötu.

Pärnu Sadamal on laupäevase mängu eel turniiritabelis kirjas kaks võitu ja neli kaotust, millega asutakse 11. kohal. Peatreener Heiko Rannula juhendatav meeskond pidas oma viimase kohtumise 17. oktoobril, kui kodusaalis jäädi 76:82 alla Tartu Ülikoolile. Pärnus hästi alustanud ameeriklasest mängujuht Henri Wade-Chatman viskas kaotusmängus 17 punkti ning jagas 9 resultatiivset söötu. Kahekohalise punktisummani jõudsid veel Eesti rahvuskoondislased Mihkel Kirves ja Saimon Sutt, kes viskasid vastavalt 17 ning 15 punkti ja Armeenia koondislane Arkadiy Mkrtychyan, kes panustas 12 silmaga.

BK Ventspils - AVIS UTILITAS Rapla

27.10.2018 kell 17.00, Ventspils, Olimpiskais centrs "Ventspils"

Ülekanne: Best4Sport TV, Tallinna TV, Delfi LV

Laupäevases kohtumises Raplat võõrustav Läti tiitlikaitsja Ventspils teenis teisipäeval oma esimese võidu FIBA Meistrite liigas, kui kodusaalis alistati Türgi klubi Banvit 86:80. Eesti-Läti korvpalliliigas on Ventspils hooaja avamängus saadud kaotuse järel teeninud viis järjestikust võitu, viimati alistati 20. oktoobril võõrsil Liepaja 110:66. Suureskoorilises võidumängus jõudis kahekohalise punktisummani koguni 10 Läti meistriklubi mängijat, kelle hulgast olid resultatiivseimad Jonathan Arledge 17, Ingus Jakovics 14 ja Roberts Freimanis 13 silmaga.

Eesti-Läti korvpalliliigas viis kohtumist pidanud Rapla esindusmeeskonnal on turniiritabelis kirjas kaks võitu ja kolm kaotust. Oma viimases mängus jäi Eesti mullune pronksiklubi 19. oktoobril võõrsil 68:81 alla Kalev/Cramole. Peatreener Aivar Kuusmaa juhendatava võistkonna resultatiivseimaks kerkis kaotusmängus taaskord kapten Rain Veideman, kes viskas valitseva Eesti meistri vastu 17 punkti. Lauavõitluses paistsid Rapla poolelt silma Ameerika keskmängijad Hunter Mickelson ja Ronald Delph, kes võtsid mõlemad lauast maha 9 palli.

Tartu Ülikool - BK Ogre

27.10.2018 kell 17.00, Tartu, TÜ Spordihoone

Ülekanne: Delfi TV

Tartu ülikoolimeeskonnal on Eesti-Läti korvpalliliigas kirjas neljast mängust kolm võitu, viimati alistati 17. oktoobril peetud võõrsilkohtumises Pärnu Sadam tulemusega 82:76. Peatreener Priit Vene juhendatava võistkonna liidrid on leedulased Arnas Velicka ja Julius Kazakauskas. Seni keskmiselt 23 silmaga panustanud Velicka juhib punktitoojate edetabelit, meeskonna kapten Kazakauskas on aga liiga parim lauavõitleja 11,3 lauapalliga mängu kohta. Hästi on hooaega alustanud ka 19-aastane tagamängija Märt Rosenthal ja 21-aastane ääremängija Kregor Hermet, kes on seni toonud vastavalt 16,8 ning 14,5 punkti mängus.

Tartlaste laupäevane vastane Ogre on hooaega alustanud kolme võidu ja kolme kaotusega. Oma viimase kohtumises pidas Läti meeskond 20. oktoobril, kui Sõle spordikeskuses jäädi napilt 81:83 alla Tallinna Kalevile.