Laupäeval jooksevad OlyBet Eesti-Läti Korvpalliliigas platsile viis Eesti võistkonda

AVIS UTILITAS Rapla - TALTECH

03.11.2018 kell 17.00, Rapla, Sadolin Spordihoone

Ülekanne: Tallinna TV, Delfi TV

Eelmisel nädalavahetusel Lätis kaks kohtumist pidanud Rapla naaseb lõunanaabrite juurest 61:100 kaotusega Ventspilsile ja 89:82 võiduga Liepaja üle. Eesti mullune pronksiklubi on seni kirja saanud kolm võitu ning neli kaotust, kuid hooaja alguses sõltub turniiritabel paljuski mängukalendrist. Senisest neljast kaotusest kolm on saadud suurklubidelt Riia VEF-ilt, Kalev/Cramolt ja Ventspilsilt ning meeskonna järgnev mängudegraafik on kergem. Peatreener Aivar Kuusmaa juhendatava võistkonna skooriliidrid on esimesel kuul olnud Rain Veideman 17,9 ja Hunter Mickelson 16,8 punktiga mängu kohta. Kahekohalise punktisummani jõudis veel mängujuht Dominique Hawkins, kes panustas kuu jooksul keskmiselt 10,2 silma mängus. Lauavõitluse edetabelis on Mickelsonil kirjas 7,5 lauapalli mängu kohta, neli kohtumist pidanud Ronald Delphil aga 5,8. Rapla parim sööduandja on olnud meeskonna kapten Veideman 4 korvisööduga mängu kohta. Temale järgnevad kolme kohtumise järel vigastada saanud Ervins Jonats 3,3 ja Dominique Hawkins 3,2 resultatiivse sööduga mängus.

TalTechi korvpalliklubi on esimese kuu jooksul teeninud kuuest mängust kolm võitu, viimati alistati 27. oktoobril kodusaalis Betsafe Jurmala 80:75. Peatreener Rait Käbini juhendatava ülikoolimeeskonna resultatiivseimad olid Gregor Arbet 21 punkti ja 6 lauapalliga ning Toomas Raadik 20 silma ja samuti 6 lauapalliga. Kaksikduublini jõudnud Jaan Puidet panustas võitu 14 punkti, 10 lauapalli ning 5 resultatiivse sööduga. Reedel pakkus üllatuse tänavu Eesti rahvuskoondist esindanud Sten Olmre siirdumine esiliigas pallivasse Paide Viking Window meeskonda. Eesti-Läti korvpalliliigas oli 23-aastane tagamängija senise kuue kohtumisega kirja saanud keskmiselt 20,4 minutit, 9 punkti, 1,8 lauapalli ja 2,3 korvisöötu.

BK Ogre - Betsafe Jurmala

03.11.2018 kell 17.00, Ogre, Ogres 1. vidusskola

Ülekanne: Best4Sport TV, Delfi LV

Ogres lähevad laupäeval omavahel vastamisi kohalik BK Ogre ja Betsafe Jurmala, kellel on seni turniiritabelis vastavalt neli võitu ja kolm kaotust ning kolm võitu ja neli kaotust. Kodumeeskond tuleb kohtumisele vastu 94:91 võiduga Tartu Ülikooli üle, Jurmala jäi oma viimases mängus võõrsil 75:80 alla TalTechile.

Tartu Ülikool - Tallinna Kalev/TLÜ

03.11.2018 kell 17.00, Tartu, TÜ Spordihoone

Ülekanne: Delfi TV

Tartu Ülikooli noorenenud meeskond teenis Eesti-Läti korvpalliliigas esimese kuu jooksul kolm võitu ja kaks kaotust ning asub liigatabelis hetkel viiendal kohal. Eelmisel laupäeval peetud kodumängus jäi Tartu Ülikool napilt 91:94 alla külla sõitnud Ogre meeskonnale. Peatreener Priit Vene juhendatava võistkonna parimad olid kaotusmängus taaskord Leedu leegionärid Julius Kazakauskas ning Arnas Velicka, kes said kirja vastavalt 31 punkti, 8 lauapalli ja 5 korvisöötu ning 21 silma, 3 lauapalli ja 8 resultatiivset söötu. Velicka on 22,6 punktiga mängus ühtlasi ka liiga esimese kuu parim korvikütt. Kahekohalise punktisummani jõudsid veel Kregor Hermet 15 punkti ja 7 lauapalliga ning Robin Kivi 12 silma ja 3 lauapalliga.