Lätlasele näkku virutanud Chavaughn Lewis esitas avaliku vabanduse

"Mina, Chavaughn Lewis, kirjutan selle kirja, et vabandada OlyBeti liiga, BC Kalev/Cramo organisatsiooni ja oma fännide ees. Kõik, kes mind tunnevad, teavad, milline inimene ma olen nii platsil kui selle kõrval. Teeme kõik ühel hetkel elus vigu ning need ei saa võtta jõudu olla me ise. Minu puhul oli see mu esimene suur viga sportlasena!" seisis Lewise vabanduskirjas, mille klubi sotsiaalmeedias avaldas.

"Käitusin valesti ning soovin, et oleksin selles olukorras leidnud mõistlikuma lahenduse. Tahaksin veelkord vabandada liiga ees, eriti aga kõigi laste ees, kes mängu vaatasid. Mind pole varem mitte kunagi mängust eemaldatud, ma pole varem kogu elus sellisesse olukorda sattunudki. Ma ei toeta vägivalda.

Tean, et kõik kes mind tunnevad, suudavad mulle andestada, aga loodan, et need, kel ei ole olnud võimalust minuga kohtuda, saavad aru, et see ei ole tegelikult see, kes ma päriselt olen ning suudavad mulle samuti andeks anda."

BC Kalev/Cramo taunib tugevalt igasugust vägivalla kasutamist ja vabandab kõikide osapoolte ees. Lisaks järgneb Lewisele klubipoolne karistus.