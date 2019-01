Läti alaliidu president nõuab Lewise karmimat karistamist: "Huligaansusel pole korvpallis kohta!"

"Huligaansuse suhtes peab korvpallis valitsema nulltolerants. Lewis peab saama karistada FIBA reeglite vaimus," ütles Voins.

"Lahtine löök näkku on korvpallis väga harukordne. Sellist tüüpi intsidendid võivad tõsiselt kahjustada meie mängu ja vastloodud liiga imidžit. Karistus peab olema piisavalt karm, et see demonsteeriks liiga pühendumust sellise käitumise väljajuurimisel ja hoiaks ära taolise pretsedendi kordumise."

"Meie Eesti kolleegid viitavad karistusmäärade üle arutledes liiga reeglitele, nõustudes kolmemängulise disklahvi ja 500-eurose trahviga. Antud juhul leian, et selline trahv on sümboolne," jätkas Voins.

"Turniiri reegleid tehes tugineti varasematele kogemustele ning ilmselgelt pole meil tulnud selliste vägivallajuhtumitega varem tegemist teha. Ebastandardsetes olukordades tuleks intsidendiga käituda vastavalt FIBA reeglitele ning ma olen kindel, et antud juhul liigitub see FIBA klubivõistluste reeglistiku 52.2 alla, mis märgib, et vägivallajuhtumile peaks järgnema ühe- kuni kolmemänguline diskvalifitseerimine ja rahatrahv vahemikus 1500 - 5000 eurot."

"Selle intsidendi puhul pean vajalikuks maksimumkaristuse kehtestamist, mis oleks kolmemänguline keeld ja 5000 eurot trahvi. Huligaansusel pole korvpalliväljakul kohta."

Eesti korvpalliliidu varem saadetud pressiteates kirjutati, et trahv jäeti Kalev/Cramole määramata, kuna liiga tehnilises komisjonis olid rahatrahvi osas erimeelsused. "OlyBet Eesti-Läti korvpalliliiga juhatus karmistab liiga juhendi punkte vastavalt FIBA sarjade regulatsioonidele juba käesoleval hooajal, et tulevikus sarnaseid intsidente vältida," lisati pressiteates.