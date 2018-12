Kuusmaa Rapla aeg sai läbi, abiline võttis ajutiselt(?) töö üle

Rapla meeskonnas ei sujunud asjad tänavu kohe üldse. Neljal viimasel hooajal Eesti meistriliigas medalile jõudnud Rapla on OlyBet Eesti Läti liigas saanud viis võitu ja üheksa kaotust ning tabelis ollakse alles 10. kohal. Eesti meeskondadest annab see 6. positsiooni. Mõne üksiku hea võidu kõrvale on saadud mitmeid valusaid kaotusi.

Iseenesest on kohamängudele pääseva esikaheksa piir vaid võidu kaugusel ning positsioonide parandamiseks aega veel tervelt pool hooaega, kuid madalseisust välja rabelemiseks oli vaja midagi muuta. Peatreener Aivar Kuusmaa ja klubi juhi Jaak Karbi viimased omavahelised vestlused viisid selleni, et 2014. aastast Rapla meeskonda juhtinud Kuusmaa jaoks sai üks periood läbi.