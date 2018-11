Kristjan Kangur Kalevi laatsaretist: iga päev on uus ja huvitav, nagu lõbustuspargis

"Puudu jäi paljudest asjadest, eelkõige meestest - mängisime lühikese koosseisuga," vahendab ERR-i spordiportaal Kanguri sõnu.

"Üritasime ja võitlesime, aga vastased on tublid ja sitked vennad ja neil on ebamugav stiil meie jaoks ehk nad on hästi palju orienteeritud kaugvisetele, panevad palju katteid ja viskavad palju kaugelt. Keeurline on neid takistada, kui nad saavad seda teha hea protsendiga. Sel juhul on neid päris raske üle mängida."

Kangur lisas, et on keeruline ennustada, millal Kalevil taas kõik mehed kasutada on. Vigastustega on praegu väljas Martin Dorbek, Ivan Almeida ja valgevenelane Maksim Salaš ning vahetult enne eilset mängu selgus ka Landen Lucase eemalejäämine, kellele teeb häda põlve väsimusvigastus.

"Seda on alati keeruline ennustada. Meil on iga päev uus ja huvitav, nagu lõbustuspargis. Mõni vend tuleb juurde ja mõni kaob ära. See on nii igal meeskonnal, selle taha ei saa peitu pugeda. Peame lihtsalt tööd edasi tegema, hambad ristis edasi rabelema ja ega siin muud rohtu küll ei ole," sõnas Kangur.