Kodumängu Võrus pidanud Tartu Ülikooli korvpallimeeskond jäi alla Valmierale

Hooaja esimene omavaheline matš Valmiera (6-14) ja Tartu Ülikooli (8-9) vahel kujunes korralikuks põnevusetenduseks. Valmiera võitis avaveerandi 22:18, juhtis poolajaks 43:39 ja ka kolmanda veerandaja lõppedes 67:60. Viimane neljandik kuulus aga külalistele 27:20 ja nii tuli lisaaeg. Viie minutiga viskas Valmiera 19 silma Tartu 11 vastu ja kirjutas magusa võidu tabelisse. Janis Kaufmanis viskas üleplatsimehena 26 punkti, võttis 7 lauapalli ja andis 6 korvisöötu. Arnas Velicka vastas 24 ning Julius Kazakauskas 23 punktiga, kellest viimane korja koguni 15 lauapalli.

Seoses Tartu Ülikooli spordihoones toimuva Eesti Laulu üritusega leiab kohtumine Valmiera meeskonnaga aset hoopis Võrus. Viimastes mängudes on tartlased liikunud võit-kaotus rütmis, olles võõrsil TalTechist üle olnud kaheksa ning Läti Ülikoolist viie punktiga. Koduplatsil teeniti vahepeal aga 75:81 kaotus Riia VEF-ilt ja 30. jaanuaril tuli tunnistada BC Kalev/Cramo 104:71 paremust, vahendab basket.ee.

Valmiera jäi hiljuti 69:74 alla BC Valga-Valka/Maks&Mooritsale ning enne seda ka 23 punktiga Tallinna Kalev/TLÜ-le. Üldjoontes kujunes jaanuar lätlastele siiski edukaks, sest koguti kuuest mängust kolm võitu ja võõrsil oli Kalev/Cramo neist vaid üheksa punktiga parem.

Tartu resultatiivseimad on Arnas Velicka ja Tautvydas Šlezas, kes toonud vastavalt 20,1 punkti ja 13,3 lauapalli. Valmiera suurim skooritegija on Janis Kaufmanis keskmiselt 19,9 visatud punktiga, Maris Ziedinš on võtnud 5,6 lauapalli.