Kalev/Cramole tuli pingile jõudu juurde

Kalevi abitreeneri Indrek Reinboki sõnul antakse Keedus mänguks kindlasti üles, aga platsile pääsemine on küsitav. "Kui meil mäng jookseb ja tekib võimalus tema kasutamiseks, siis usun, et peatreener ta mängu paneb," spekuleeris Reinbok.

Keedus vigastas tänavu aprillis treeningul põlvesidemeid. Paranemise protsess kestabki seda tüüpi vigastuse puhul tavaliselt kaheksa kuni üheksa kuud, kui tagasilööke ei esine. Värskelt tehtud põlveuuringud näitasid, et jala jõunäitajaid on paremad kui enne vigastust. Täiskontaktiga treeningut on Keedus kaasa teinud paar nädalat.

Ühtlasi peaks lähiajal selgeks saama Tanel Kurbase edasine saatus, kes sõlmis Kalev/Cramoga lühiajalise kokkuleppe. Käed löödi kuuks ajaks, sellest kolm nädalat on täis tiksunud.

Kalevi tänane kohtumine toimub erandkorras Tiit Soku korvpallikoolis, algusega kell 19. Delfi TV vahendab kohtumist otseülekandes.