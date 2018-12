Kalev/Cramo võttis Eesti-Läti ühisliigas 48-punktilise võidu

Kalev võitis liiga punase laterna vastu avaveerandi 25:10 ja juhtis poolajavileks 48:22. Kolmanda veerandi lõpuks kärises vahe juba 33-punktiliseks (71:38).



Kalevil said kõik kümme meest mänguaega väga ühtlaselt, meie suurim korvikütt oli Tanel Kurbas 21 punktiga. Kristjan Kitsing lisas 16 ja Janari Jõesaar 15 silma. Koguni 24 pallikaotust teinud Jekabpilsi poolel jõudis kahekohalise punktisummani vaid Jurijs Aleksejevs, kelle arvele kogunes 11 silma.

Kalev jagab nüüd koos Ventspilsiga esikohta, mõlemal klubil on tabelis 12 mängust 11 võitu. Jekabils on kaotanud kõik 11 mängu.

Mängu eelvaade:

BC Kalev/Cramo – Jekabpils/SMScredit.lv

11.12.2018 kell 19.00, Tallinn, Kalevi Spordihall

Ülekanne: Delfi TV

Kalev/Cramo alustas hooaega üheksa järjestikuse võiduga. Kõige suurem võit oli 40-punktiline BK Liepaja üle, väikseim seitsmepunktiline Tallinna Kalev/TLÜ vastu. Pika kaotusteta seeria lõpetas 22. novembril Riia VEF, aga kolm päeva hiljem alistati juba Pärnu Sadam 93:66. Ka VTB Ühisliigas said kalevlased hiljuti võidurõõmu maitsta, kui kodus seljatati Permi Parma 93:82.

Jekabpils pole seevastu kümne mänguga veel võiduarvet avanud. Kõige tasavägisem kohtumine toimus 7. novembril, mil võõrsil tuli 82:84 alla vanduda Valmiera Glass VIA-le. Koduväljakul on suudetud just Eesti klubide vastu üpris häid võimalusi omada. Rapla Avis Utilitasele kaotati kümne, TalTechile 11 ja Pärnu Sadamale seitsme punktiga. Kahel korral on vastasele hävitud 34 silmaga: esmalt Tallinna Kalev/TLÜ-le ja hiljem BK Ogrele.