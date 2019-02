Kalev/Cramo võitis Valga-Valkat mängleva kergusega

Kummagi meeskonna koosseisudes on viimasel ajal mõned muudatused toimunud. Ivan Almeida Kalev/Cramos ei jätka ja liitus valitseva Poola meistri Wloclaweki Anwiliga, kus pallis ka eelmisel hooajal. Samuti on nüüdseks teada, et Tony Wroteni katseaega pikendati viie päeva võrra. Valga-Valka poolelt lahkusid jaanuari eelviimasel nädalal ameeriklased Clayton Wilson ja Carl Anthony Montgomery. Lisaks siirdus tiimi kindel liider, tagamängija Stephen Brown Venemaa esiliigasse Jekaterinburgi Urali. Browni asemele palgati mullu NBA G-League'is pallinud L. J. Rose.

Valga-Valka teenis 30. jaanuaril magusa 74:69 võidu VALMIERA GLASS VIA üle. Skooriga 85:66 alistati eelmisel kuul ka Betsafe Jurmala, kuid kaotati BK Ogrele, BK Ventspilsile ja AVIS UTILITAS Raplale. Kalev/Cramol on käsil viiemänguline võiduseeria ning viimati visati BK Ogrele koguni 118 punkti.

Guntis Sipolinš ja Dashawn King on Valga-Valka parimatena visanud keskmiselt 10,3 ja 10,2 punkti. Sipolinš on kätte saanud ka 8,2 lauapalli ja Kristaps Miglinieks on võtnud 4,4 lauapalli. Arnett Moultrie on Kalev/Cramo resultatiivseim 15,4 punktiga, järgneb Chavaughn Lewis 13,0 visatud punktiga. Reggie Lynch on kogunud 5,8 ning Moultrie 5,3 lauapalli.