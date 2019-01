Kalev/Cramo sai Riia VEF-i käest korraliku nähvaka ja langes tabelis kolmandaks

Kalev/Cramo võitis küll avaveerandi 28:14, kuid edasi haarasid ohjad lätlased ja aegamööda hakati eduseisu kasvatama.

VEF-i kasuks viskasid Mareks Mejeris 20 ning Baden Jaxen 15 punkti. Kalevlaste resultatiivsemad olid Reggie Lynch, Branko Mirkovic ja Tony Wroten 12 silmaga.

Turniiritabelis langes Kalev/Cramo nüüd kolmandaks. Eesti tippklubil on kirjas 13 võitu ja kaks kaotust. VEF on 14 võidu ja kahe kaotusega teine. Tabeliliidriks on Ventspils 15 võidu ja ühe kaotusega.

Standings provided by Sofascore LiveScore

ENNE MÄNGU:

Riia VEF - BC Kalev/Cramo

09.01.2018, kell 19:30, Riia, Elektrum Olimpiskais Sporta centrs

Kaks kohalikku tippklubi lähevad sel hooajal vastamisi kolmandat korda. 31. oktoobril kohtuti VTB Ühisliiga raames ja sealt teenis VEF 82:74 võidu. Koduses liigas mängiti 22. novembril ja toona olid taas riialased 91:82 paremad. Mõlemas mängus oli kalevlaste resultatiivseim Chavaughn Lewis vastavalt 19 ja 25 punktiga, kuid nüüd ameeriklane mängukeelu tõttu omasid aidata ei saa.

Kuna möödunud hooaja 8. märtsil oli VTB Ühisliigas VEF Kalev/Cramost 87:83 üle, siis on valitsev Eesti meister sellega kolm viimast omavahelist kohtumist kaotanud, kirjutab basket.ee.