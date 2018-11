Kalev/Cramo loobus välismängija teenetest

Kuigi Kalev/Cramo otsustas novembri alguses pikendada Lucase katseaega ühe kuu võrra, otsustati garanteeritud lepingut talle mitte pakkuda.

24-aastane ja 208 sentimeetri pikkune tsenter mängis Kalev/Cramo eest kaasa 16nes ametlikus mängus, visates VTB Ühisliigas keskmiselt 8,5 punkti ja võttes 4,9 lauapalli, OlyBet Eesti-Läti korvpalliliigas olid keskmised näitajad 8,7 punkti ja 4,9 lauapalli.

Kalev loodab peagi korvi alla lisajõudu tuua. Ühele mehel on pakkumine tehtud. Delfile teadaolevalt on tegu mängijaga, kes on platsil käinud ka korvpalliliigas NBA. Ideaalis võiks uus täiendus meeskonna juurde jõuda koondisepausi ajal.