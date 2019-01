Jurmalasse sõitnud Kalev/Cramo jättis Lewise koju, igaks juhuks

"See oli kollektiivne otsus," kommenteeris Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok. "Lätlased reklaamivad instagramis kohtumist Kaspars Kambala poksikinnaste sidumisega. Parajad hullud, pole mõtet nende provokatsiooniga kaasa minna," lisas Reinbok.

Lisaks jäi Kalevil koju parema käe küünarliigese vigastust ravima Kristjan Kangur.

Kohtumine Jurmala ja Kalev/Cramo vahel algab kell 19, Delfi TV-l on kavas otseülekanne. Lätlased andisid päeva peale teada, et saal on pilgeni välja müüdud.

Uz šīs dienas spēli biļetes zālē nebūs pieejamas!!

Vel ir iespēja tās iegādāties BilešuParadīze.

Visiem, kam biļetes ir rezervētas, tās būs pieejamas!! pic.twitter.com/As6YaU8FbC — BK Jūrmala (@jurmalaBK) January 23, 2019