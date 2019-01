Jantsoni etteheide Kullamäele: võitsime Eestis ainult Valgat ja Raplat. See oli kergelt öeldes lati alt minek

Kullamäe avaldas laupäeval Delfile, et võistkonnast lahkumsieni viisid vastuolud klubi omaniku Sten-Erik Jantsoniga. Nüüd kirjutas Jantson sotsiaalmeedias, et meeskonna senised tulemused olid oodatust kehvemad. Samas rõõmustas ta selle üle, et hea sõber Müürsepp on nüüd peatreener.

“Tallinna Kalev suutis esimesel poolaastal võita Eesti võistkondadest ainult Valgat ja Raplat. See oli kergelt öeldes lati alt minek. Kas tehtud otsused on head või halvad saame öelda kevadel,” kirjutas Jantson.

“Küll aga on mul siiralt kogu südamest hea meel, et üks mu parimaid sõpru on valmis elus keerama järgmise peatüki ja alustama peatreenerikarjääri. Olen isiklikult Martinile toeks nii nagu oskan ja olen veendunud, et kogu meie võistkond eesotsas mängijate, Kalle (Klandorfi), Oliver (Lälli) ja Brett (Nõmme) teevad sama. Igati vägev värk, kui mõelda minevikku ja vaadates tulevikku – 1996. aastal läks Martin Müürsepp Tallinna Kalevist unistusteliigasse NBA, täna 2019. aastal alustab Martin oma peatreenerikarjääri just Tallinna Kalevist. Kas ees ootavad CSKA ja Maccabi, näitab aeg. Meie aga hoiame pöialt ja oleme toeks Martinile tema uues ametis!” lisas Jantson veel.

Kullamäe selgitus olukorrale: