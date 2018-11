Jalavigastus jätab Valga tagamängija mitmeks kuuks pealtvaatajaks

Täpsemalt tekkis Kaldrel viienda metatarsaalluu väsimusmurd ehk sama vigastus, mis lõpetas ka noormehe möödunud hooaja. Kaldre sõnul ootab teda esimesel võimalusel ees operatsioon. Arstide hinnangul kujuneb tagamehe mängupaus kolme kuni nelja kuu pikkuseks, vahendab basket.ee.

"Pole just ülemäära julgustav uudis. Eriti seetõttu, et tegemist on samal jalal teistkordse vigastusega. Nüüd tuleb päev korraga võtta ja taastusraviga tegelema hakata, et tugevamana tagasi tulla," sõnas Kaldre Basketile.

Küsimuse peale, mis võis vigastuse kordumise tekitada vastas eelmisel hooajal Tallinna Kalev/TLÜ-s pallinud mängumees: "Ei oskagi öelda. Olin pärast eelmist vigastust väga kannatlik, ei kiirustanud tagasi ja tegelesin korralikult taastusraviga. Loodan, et operatsioon lõpetab selle probleemi."

Valga-Valka meeskond on OlyBet Eesti-Läti korvpalliliigas ühe võidu ja kuue kaotusega hetkel tabeli 14. positsioonil. Nädala alguses vallandas klubi peatreener Armands Misuse ja palkas uueks juhendajaks Kasahstani koondise ninamehe Mihhail Karpenko.

Täna kell 19 kohtub Valga kodusaalis Ventspilsiga. Mäng on otsepildis nähtav Delfi TV-s.