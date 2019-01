Jaak Salumets leebest karistusest: me ei saa teisiti käituda, see oleks Lewise suhtes ebaõiglane

Liiga tehniline komisjon ei olnud karistuse määramisel üksmeelne. Lätlased nõudsid lisaks mängukeelule kopsakat rahatrahvi, sarnast, mis kehtib FIBA sarjades. Seal on maksimaalne rahaline karistus 5000 eurot.

Eesti pool viitas aga asjaolule, et Eesti-Läti liiga reglemendis on maksimaalne summa 500 eurot ja sellega sooviti piirduda. Kuna üksmeelt ei saavutatud, jäi rahaline karistus hoopis määramata.

Eesti korvpalliliidu presidendi Jaak Salumetsa sõnul tegi ta ettepaneku, et Lewist tuleb karistada praeguse juhendi järgi ning seejärel ühtlustada karistusmäärad FIBA sarjadega. "Me ei saa teisiti käituda, see oleks Lewise suhtes ebaõiglane. Kehtiva juhendi järgi on maksimumkaristus kolm mängu ja 500 eurot. Kui me hakkaks piire ületama, läheks mängija kohtusse ja ta saaks õiguse," kommenteeris Salumets.

Lewise karistus kehtib vaid OlyBet liigas, kus ta peab vahele jätma kohtumised TalTechi (6. jaanuar), Riia VEF-i (9. jaanuar) ja Valmieraga (16. jaanuar).