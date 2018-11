FOTOD | Valga-Valka võttis Haapsalus Rapla üle põneva üllatusvõidu

Rapla viis oma laupäevase kodumängu Valga-Valka vastu Sadolin spordihoonest üle Haapsalu Wiedemanni spordihoonesse. Ühe korra varem on Rapla ja Valga esindusmeeskonnad Loode-Eesti kuurortlinnas juba kohtuvad – see mäng leidis aset 25. märtsil 2017 ning tookord jäid 80:78 peale raplalased. Eesti-Läti korvpalliliigas pole kaks võistkonda omavahel veel varem kohtunud, mullu Alexela korvpalli meistriliigas jäi omavaheliste mängude võitude-kaotuste suhe 2:2.

Mullu Eesti meistriliigas kolmandaks tulnud Rapla meeskonna tänavune hooaeg on alanud oodatust kesisemalt ja kümne mängu järel asutakse nelja võidu ning kuue kaotusega turniiritabelis 10. kohal. Oma viimases kohtumises võttis Rapla aga käimasoleva hooaja suurima võidu, kui eelmise nädala reedel alistati kodupubliku ees Tartu Ülikool 26 punktiga 97:71. Rapla vedasid võidule taaskord põhikolmik Rain Veideman, Dominique Hawkins ja Hunter Mickelson, kes viskasid üle kahe kolmandiku meeskonna punktidest. Veideman tõi üleplatsimehena 26 punkti, kaksikduubli teinud Mickelson panustas 17 silma ja 10 lauapalliga ning kolmikduubli lähedale jõudnud Hawkins sai kirja 23 punkti, 10 lauapalli ja 8 resultatiivset söötu.

Hooaega viletsalt alustanud Valga-Valkal on seni kirjas üksainus võit Latvijas Universitate üle ja kaheksa kaotust, millega asutakse turniiritabelis 14. ehk eelviimasel kohal. Novembri alguses peatreeneri toolil lätlase Armands Misuse välja vahetanud Mihhail Karpenko käe all on seni saadud kaks kaotust Läti suurklubidelt Ventspilsilt ja Riia VEF-ilt ning laupäevane mäng Raplaga on venelasest lootsi esimene võimalus tõestada ennast jõukohasema vastase vastu. Piirilinna meeskonna resultatiivseimad on seni olnud ameeriklastest tagamängijate paar Clayton Wilson – Dashawn King, keskmiselt vastavalt 13,6 ning 12 punktiga. Parimad lauavõitlejad on Carl Anthony Montgomery 8,3 ja Guntis Sipolinš 8,1 lauapalliga mängu kohta. Eesti mängijatest on seni olnud parim sel esmaspäeval oma 30. sünnipäeva tähistanud Timo Eichfuss 8,7 punkti ja 4,1 lauapalliga mängus. Vigastada saanud Tom Kaldret toodi asendama ameeriklasest tagamängija Stephen Brown, kes alustas tänavust hooaega Türgi esiliigas.