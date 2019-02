FOTOD | Rapla sai Eesti-Läti liigas lähikonkurent Pärnu üle tähtsa võidu

Tuulerõugete tõttu pidi Rapla meeskonna põhimängujuht Dominique Hawkins TALTECH-i vastu kõrvale jääma ja peatreener Toomas Annuki sõnul pole ameeriklane lähiajal naasmas. Samal ajal on Pärnu hankinud juurde keskmängija Justin Alstoni, kes tõenäoliselt Rapla vastu debüteerib.

Hunter Mickelson on Rapla kasuks toonud keskmiselt 14,3 ja Indrek Kajupank 12,0 punkti. Mickelson on kogunud 7,1 ja Ervins Jonats 6,5 lauapalli. Pärnu eest on Demetre Rivers visanud 19,1 ja Mihke Kirves 15,1 silma. Viimase nimel on ka 8,4 lauapalli ja Rivers on võtnud neid 5,6 mängu kohta.