FOTOD | Kalev/Cramo alistas Läti pronksimeeskonna, Chavaughn Lewis eemaldati rusikalöögi eest juba kahe minuti järel

Statistika põhjal on Kalev/Cramo suurim punktitooja Tanel Kurbas, kes on kaasa teinud ühes kohtumises, visates Jekabpilsile 21 punkti. Chavaughn Lewis on toonud keskmiselt 14,2 silma, vigastusest taastuv Ivan Almeida 12,8 ja Reggie Lynch 11,9 punkti. Samuti Jekabpilsi vastu seni ainsa mängu kirja saanud korvialune jõud Arnett Moultrie kogus 11 punkti. Lauavõitluses on tiimi parimad Janari Jõesaar keskmiselt 5,9 ja Lynch 5,6 lauapalliga.

Tagamängija Kristaps Mediss on Jurmala eest toonud 11,9 punkti. Järgnevad Edgars Jeromanovs ja Endru Davids Smits 10,6 ja 10,3 keskmiselt visatud punktiga. Smits on omade parimana saanud kätte ka 7,0 lauapalli mängu kohta, Ilja Gromovsil on neid ette näidata 6,6.