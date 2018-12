DELFI VIDEO | Timo Eichfuss Valga-Valka probleemidest: mõni mees on lihtsalt loll või ei viitsi kuulata! Treener on kõrgest klassist, mehed peavad peeglisse vaatama!

Kohtumise järel oli Valga-Valka mängumees Timo Eichfuss enda kaasmängijate peale ilmselgelt pahane. “Kui meie viskame peale ja neil on kaks-kolm meest juba kiirrünnakus ning meie mehed longivad tagasi, siis pole midagi teha. Nad said kiirrrünnakutest üle 20 punkti. Meil vaatavad mehed teineteisele otsa ja ütlevad minu viga. Ma ei teagi,“ pahandas Eichfuss.

“Meil oleks aeg ühes rütmis hingama hakata. Treener (Mihhail Karpenko) on kõrge klassiga. Asi on meestes. Tuleb hakata peeglisse vaatama. Ühed räägivad kaitses ja teised ei räägi. Kas mõni mees on lihtsalt loll või ei viitsi kuulata?“ kurjustas Eichfuss ning lisas, et Karpenko saabumisega on kogu töö läinud paremaks, kuid tulemust ei ole see seni toonud.

“Professionaalsust on kindlasti juurde tulnud. Treeningud on nii üles ehitatud nagu professionaalsetes klubides. Kodutöö on korralikult ära tehtud. Mul on treenerist kahju. Kõik töö on tehtud, kuid mängijad ei võta seda omaks,“ lisas ta.

TalTechi peatreener Rait Käbin sai samal ajal enda hoolealustega rahul olla. “Kartsin kõvasti seda mängu. Neil uus treener ja uued mängijad. Ei teadnud, mida oodata,“ rääkis Käbin, kes oli tulemusega ilmselgelt rahul.