DELFI VIDEO | Priit Vene magusa võidu järel: proovime kõigile lahingut anda

“Võidu saime. See on kõige tähtsam. Ei oleks tohtinud vastast nii lihtsalt mängu tagasi lubada. Kui võit tuleb, siis olen ikka rõõmsam,“ sõnas Tartu meeskonna peatreener Priit Vene kohtumise järel.

Vene sõnul tehakse tööd ka selle nimel, et tuua korvi alla jõudu juurde. “Tegeleme sellga iga päev ja näeme vaeva, et korvi alla mehi juurde saada,“ lisas ta.

Vene loodab, et neil õnnestub järgmistes matšides hammustada ka mõnda liiga suuremat meeskonda. “Ventspilsis korra näitasime end. Lõpus jäi natuke puudu. Ikka näeme vaeva ja proovime kõigile lahingut anda. Nii ei ole, et läheme kaotama,“ sõnas ta.

Valga-Valka meeskonna poole pealt tunnistas klubi üks eestvedaja Margus Lepik, et nende jaoks hakkavad ka asjad tegelikult paremuse poole liikuma. “Sisekliima hakkab tulema. Hooaja alguse närvilisus ja peatreeneri ning meeste vahetus on nüüdseks minevik. Algus oli rabe. Olen ka meestele rõhutanud, et eelmine hooaeg rauges hoog märtsi keskpaigas. Ehk annab tänavuse hooaja algus selle, et hoog kestab kauem,“ rääkis Lepik.