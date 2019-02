DELFI VIDEO | Martin Müürsepp normaalaja lõpplahendusest: hea, et tulin selle peale

„Hea, et ma tulin selle peale. Saime kiiresti lauapalli kätte,“ sõnas Kalevi peatreener Martin Müürsepp kohtumise noormaalaja lõpu kohta, kuid tõdes, et järjekordne valus kaotus teeb meele mustaks „Teeb kurvaks. Eks me nuputame edasi. Alguses oli kõik kontrolli all. Kaotasime Janar Taltsi ka. Oli raskusi tagasi jõudmsiega. Nad said mitu kerget ja kiiret korvi. “

Kuigi Kalevi mäng läks kohati liialt individuaalseks, siis Müürsepa sõnul ongi neil palju seda tüüpi mängijaid. „Meil on sellised mängijad, kes suudavad läbi murda. Olid momendid, kus oleks võinud välja sööta. Kvaliteetselt ei suutnud välja anda. Õigeid otsuseid ei suutnud vastu võtta,“ selgitas ta, et puudujääke siiski oli.

Võiduka Rapla peatreener Toomas Annuk on uues ametis olnud nüüd kaheksa kohtumist, mille jooksul on saadud kirja kuus võitu. „Super oleks kaheksast kaheksa,“ tõdes Annuk, et pilvedesse tõusta ei tasu.

Seekordses kohtumises pandi eelkõige rõhku kahele asjale, mida päris kontrolli alla siiski ei saadud „Olid kaks asja, millest rääkisime mitu päeva. Esiteks individuaalne kaitsemäng ning teiseks ründelaud,“ avaldas ta. „Meil on osad mängijad mõnikord liiga emotsionaalsed. Lõpuks võitsime. See on kõige tähtsam.“