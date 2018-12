DELFI VIDEO | Kuusmaa loodab Veidemanile asendajat leida, Pärnu mehed jooksid lihtsalt nagu kergejõustiklased

“Rõhusime ikka asjaoludele, et Pärnut ei lase jooksma ning kontrollime oma lauda. Lisaks proovisime mõne kiirrünnaku ka teha. Sealt see väike edu tuli,“ rääkis Rapla peatreener Aivar Kuusmaa kohtumise järel võidu võtmetest.

Hiljuti jäi Rapla ilma enda liidrist Rain Veidemanist, kes siirdus mängima Itaalia esiliigasse. Praeguseks ei ole veel asendajat talle toodud ning samas ei otsi Kuusma ühte kindlat liidrit ka meeskonna seest.

“Vägisi ei otsiks, kes hakkab raskust kandma. Meil on mehed, kes on võimelised seda punktikoormat vedama. Ise näen pigem seda, kui meeskonnas on viis-kuus meest, kes teevad stabiilselt üle kümne punkti mängus,“ lisas Kuusmaa ja rääkis ka uue mehe otsingutest. “Minu soovidest asi ainult ei loe. Peame maha istuma ja vaatama, mis võimalused meil on. Ideaalis näen, et kohtumises Ogre vastu oleks see mees olemas.“

Pärnu peatreener Heiko Rannula ei jäänud samas enda meeste tegutsemisega üldse rahule. “Esimene poolaeg mängisime hästi. Kaitse surve ja kõik toimis. Saime häid viskekohti. Kui aga ära ei pane, siis ei jõua ka kaitses mängida. Korvpallis tuleb sisse visata. Kui enesekindlus on kadunud, siis meil on asi ainult ühe mehe najal. Teised mehed on siis põhimõtteliselt nagu kergejõustiklased, kes jooksevad niisama edasi-tagasi. Kahjuks enesekindlus on praegu nii kehva.“