DELFI VIDEO | Indrek Reinbok avaldas: Kalevi ja CSKA mängule on oodata rekordpublikut

Jurmala vastu läks mäng kohe alguses tuliseks, kui kalevlaste Chavaughn Lewis vastasele rusikaga näkku lõi ning eemaldati. "Teadsime, et Jurmala on väga võitlusliku vaimuga võistkond ja kõikides oma mängudes näidanud, et midagi nad kergelt ei anna. Olime ise ka ilmselt natuke ennast üle kütnud," tõdes Reinbok, kes lootis, et Lewisele liiga suurt lisakaristust ei määrata.

"Loodame, et ei tule mõni mäng ja piirdub selle mänguga. Reeglid on reeglid, neid tuleb austada."

Aasta eelviimasel päeval kohtub Kalev/Cramo kodus suure Moskva CSKA-ga. Reinboki sõnul võib saali tulla tavapärasest isegi rohkem inimesi.

"Meie kodumäng - arvan, et läheme tegema väga vägevat partiid. Mulle öeldi, et viimase kümne aasta jooksul pole nii palju pileteid meie mängule müüdud kui nüüd. Kes viimasele minutile asja jätab, võib ehk ainult ülemisele rõdule saada!"

