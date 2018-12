DELFI VIDEO | Indrek Kajupank Eesti-Läti ühisliigast: kui soomlased ka kampa võtta, oleks kohe lõbusam!

"Ma arvan, et tase on ühtlasem. Ei ole seal Lätis kerge mängida - eestlastel on seal keeruline. Meil Raplana on võidu järele sinna raske minna, Cramol kindlasti on lihtsam. Üldiselt see liiga on hea mõte olnud, kuigi mänge on vähe ja võiks rohkem olla," rääkis Kajupank Tähtede mängu pressikonverentsil Helsingis. "Nädalad on treenimise mõttes natuke üksluised. Treenimisel pole ka midagi viga, treenida mulle meeldib, aga mängida meeldib veel rohkem!"

Kuidas mänge juurde saada - kas tuleks soomlased ka kampa võtta? "Täpselt! Saaks jah 10-15 mängu veel juurde, oleks kohe lõbusam!"

Hetkel võetakse soomlased aga punti vaid Tähtede mänguks, kusjuures Kajupank ise on osalenud mõlemal senisel Tähtede mängul, mis viimastel aastatel Eestis korraldatud on.

"Tõsi - olen Tähtede mängude veteran! Väga hea emotsioon on - näen seda kodus oma väikese poisi pealt. Jututeemaks on ka need mängud pikemaks ajaks jäänud - alati olen saanud mingi medali ja selle on saanud poisile kaela riputada. Mängijana eelmisel aastal lätlaste vastu oli sportlik huvi ka ja sel aastal proovime lätlastega koos soomlastele ära teha. Kindlasti on seal mõnusad ja põnevad momendid sees. Siiamaani on minu jaoks küll nauditav olnud."

2019. aasta Tähtede Mäng toimub 16. veebruaril Tartu Ülikooli spordihoones, kus vastamisi on Olybet Eesti-Läti Korvpalliliiga ja Korisliiga tähed. Lisaks on kavas suurejooneline show koos põnevate artistide ja esinejatega.