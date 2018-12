DELFI VIDEO | Gregor Arbet kiitis noori, Kalev on hädas Eesti klubidega

“Alguses oli vähe raskusi. Viimased nädalad oleme saanud treenida täisvõistkonnaga. See on ka üks märk, mille pärast oleme nii mänginud,“ oli TalTechi resultatiivseim Gregor Arbet tiimiga rahul. “Kõik võitlesid ja kõik andsid nii palju nagu oli.“

Arbeti sõnul on head tööd teinud ka võistkonna nooremad mehed. “Noored on tublid. Tihti peab peatreener neid manitsema, et võitlus üle piiri ei läheks. Trennides käib korralik andmine. Kõik on hästi,“ lisas ta ning märkis, et hooaja kokkuvõttes suuri eesmärke seatud ei ole. “Võtame mängu korraga. Vaatame. Selle aastanumbri sees veel kaks mängu. Vaatame, mis saab.“

Kalev/TLÜ peatreener Gert Kullamäe tunnistas, et seekord jäädi vastasele selgelt alla. “Esimene veerandaeg oli hea, kuid ülejäänud kolm veerandaega oli TTÜ meist kindlalt parem. Meeskondlikult samamoodi. Vastased andsid 23 resultatiivset söötu. See näitab üht-teist. Lisaks ka 21 ründelauda,“ rääkis Kullamäe-

“Viimased mängud on olnud hästi rasked. Oleme võitnud ainult lätlasi. Eesti võistkondi ei olegi võitnud. Fakt on see, et meil tuleb hästi raskelt. Krampi minemisi on hästi palju,“ tõdes ta.