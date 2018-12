“See on meie stiil, et mängida väga üles-alla. Pean huumoriga ütlema, et hoolitseme selle eest, et rahvas saali tuleks, siis oleks põnevam. Kohutav viimane veerandaeg, kohutav ebakindlus ja ebaõnnestumiste jada. Proovime, treenime, möllame. Ei saa sellest üle. Kõik samad asjad,“ sõnas Kalevi peatreener Gert Kullamäe raske kohtumise lõpu kohta.

“Ei ole muud, kui tuleb rahul olla selle võiduga, et me järjekordselt ei komistanud,“ lisas ta.