Bamba Fall oli sunnitud Tallinna Kalevist lahkuma

“Olukord on meie mõttes keeruline, et Bambal on Senegali pass ning seetõttu on ka viisaküsimused tunduvalt keerulisemad kui näiteks ameeriklastega,” rääkis meeskonna mänedžer Oliver Läll Korvpall24.ee portaalile.

Tänavu plaanis Kalevi meeskond teha Fallile pikaajalise elamisloa ning detsembri alguses sai taotlus Politsei- ja Piirivalveametis ka sisse antud. Kohtumise ja paberite vormistamise aeg pidi olema detsembri lõpus, kuid juba poole detsembri peal helistati klubisse ja öeldi, et pole mõtet kohale tulla, kuna elamislubade limiit sai täis.

“Fallil oli kehtiv Eestis elamise viisa kuni 28. jaanuarini ja me tegime uue taotluse ning seda mingil põhjusel ei rahuldatud. PPA ei pea andma selgitusi ega põhjendama, miks taotlus tagasi lükati. Nüüd pidigi ta Euroopa Liidust lahkuma ja nii ta koju sõitis,” selgitas Läll.