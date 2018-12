AMETLIK | Aivar Kuusmaa ja Rapla korvpallimeeskond lõpetasid koostöö

Oleme sunnitud kinnitama, et Rapla korvpallimeeskonna AVIS UTILITAS Rapla senine koostöö Aivar Kuusmaaga osapoolte kokkuleppel enam ei jätku. 2014. aastal Rapla korvpallimeeskonna peatreeneriks saanud Kuusmaaga on meeskonnal olnud palju õnnestumisi, kuid spordile omaselt paratamatult ka keerulisemaid perioode ning ühiselt on jõutud järeldusele, et nii meeskonna kui ka treeneri jaoks on aeg proovida midagi uut, seisis klubi pressiteates.

Meeskonna mänedžer Jaak Karp sõnas, et meeskond vajas muutust. “Ma ei saa öelda, et meil ükski viimastest edukalt lõppenud hooaegadest kergelt oleks alanud, aga analüüsides koos Aivariga meie tabeliseisu ja selle põhjuseid, leidsime, et seekord vajab meeskond suuremat muudatus. Paraku spordis, eriti pallimängudes on selleks tihtipeale treenerivahetus ja me leppisime kokku, et nii tuleb meeskonna huvides ka meil seekord tegutseda."

"Otsus oli ülimalt raske, sest Aivarist on saanud tõeline Raplamaa kangelane, kelle juhtimisel on meie meeskond AVIS UTILITAS Rapla toonud väikelinna medalid viimasel 4 aastal järjest," lisas Karp. "Lisaks on Aivar olnud suurepärane inimene suhtlemisel fännide ja kogukonnaga, mõistes selle vajalikkust algusest peale. Aivar on olnud abiks isegi osade toetajateni jõudmisel. Tema Rapla Korvpalli jäetud jälg on suur ja sügav ning ta on meie aukülaline iga kord, kui ta üle meie kodusaali ukse astub!”