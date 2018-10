Ambitsioonitust amatööride pundist on saamas päris meeskond

Hooaja alguse suurim üllataja on ääremängija Karl-Johan Lips. Varem Raplas, Rakveres ja Pärnus pallinud 22-aastane mängumees on Kalevis näidanud varasemast märksa küpsemat mängu. „Mehel silm särab," märkis Kullamäe ning lisas, et Lips on lühikese ajaga võtnud tema ja abitreener Martin Müürsepa nõudmiseks omaks.

Meeskonnas on ka kaks noort mängumeest. 19-aastane Ron-Arnar Pehka ja 17-aastane Leemet Loik. Viimane alustas hooaega vägeva 27-punktilise kontserdiga Jekabpilsi vastu, kuid järgmistes mängudes on ta leppinud tagasihoidlikuma statistikaga. Kullamäe kiitis noore mängumehe tõsist suhtumist, kuid tõdes, et mõnikord löövad välja noortele omased puudused.

„Need asjad, mis noorte vahel mängides õnnestuvad, ei tule meeste vahel välja. See on loomulik, kohanemine ja harjumine võtab aega," sõnas Kullamäe. Valdavalt algviisikusse kuuluv Loik peab taluma topelt koormust, kuna ta mängib Audentese meeskonnas ka U18 meistrivõistlustel. Hommikuti treenib ta individuaalse programmi järgi. Pehka õpib aga ülikoolis ning tema hommikud kuluvad sinna.

Laupäeval kohtub Tallinna Kalev kodus Valmieraga, nädal hiljem sõidetakse külla Tartu Ülikooli meeskonnale. „Tartu on hooaega samuti hästi alustanud," nentis Kullamäe. Tartu mäng on mõneti sümboolne Tallinna Kalevi ühe tugitala Janar Taltsi jaoks. Jättes kõrvale paar vahepealset välismaal veedetud hooaega, oli Talts viimased kümmekond aastat just Tartu mängija.