40-aastane Kambala oli üleplatsimees, ent Kalev/Cramo võttis oma. Lõuga keegi ei saanud

Jurmala Betsafe - BC Kalev/Cramo

23.01.2019, kell 19:00, Jurmala, Jurmalas valsts gimnazijas sporta zale

27. detsembril toimunud esimene omavaheline mäng Kalev/Cramo (14-2) ja Jurmala (10-10) vahel kujunes äärmiselt tuliseks lahinguks. Kohumisest oli vaid kaks minutit mängitud, kui külaliste tagamees Ugis Pinete ja kalevlaste Chavaughn Lewis enam ühele platsile ära ei mahtunud ning viimane lõi lätlasel nina veriseks. Lewis eemaldati ning sama olukorra jätkuks väljakule tormanud Karlis Lasmanis pidi samuti duširuumi poole minema, ilma et oleks ainsatki mänguminutit kirja saanud.

Pingelise kohtumise lõpuks oli Jurmalal kasutada vaid viis meest ning mitmete tehniliste ja diskvalifitseerivate vigade tõttu pidi nende peatreener Martinš Gulbis vastavalt reeglitele samuti lahkuma. Kalevlased said kokkuvõttes 103:84 võidu kätte. Arnett Moultrie tõi 26 punkti ja 9 lauapalli, Jurmala eest viskas Edgars Jeromanovs 19 silma.

Kolmemänguline karistus on nüüdseks Lewisel kantud ja ameeriklane saab taas omasid koduses liigas aidata, kirjutab basket.ee.

Jurmala ridades on täna Kalev/Cramo vastu platsile jooksmas ja seejärel väidetavalt korvpallile lõplikult joone alla tõmbav 40-aastane endine Läti koondislane Kaspars Kambala. Just Kambala ootamatu liitumine Jurmalaga on tõstatanud küsimuse kättemaksust. Kambala on teada-tuntud pahapoiss, kes vajadusel risti ette ei löö. Lisaks on vahepeal liitunud Jurmala meeskonnaga seni Valga-Valkas pallinud Carl Anthony Montgomery.

Kalev/Cramo parimatena on Arnett Moultrie ja Chavaughn Lewis visanud keskmiselt 15,0 ja 13,0 punkt. 5,6 lauapalli mängu kohta on Reggie Lynchi nimel, Moultriel on neid 5,4.

Jurmala poolelt on Kristaps Mediss toonud keskmiselt 12,1 ja Edgars Jeromanovs 11,4 punkti. Lauris Blaus on võtnud 6,3 ja Karlis Lasmanis 4,1 lauapalli mängu kohta.