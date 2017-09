VÕIMAS SOORITUS | Pau Gasol tõusis EM-finaalturniiride läbi aegade parimaks

Enne kohtumise algust oli Gasoli kontol 1091 punkti ehk nüüdseks on ta EM-finaalturniiridel visanud 1111 silma. Tabelis langes teisele kohale Prantsusmaa legend Tony Parker, kelle arvel on kokku 1104 punkti.

Pingereas on kolmandal kohal legendaarne Saksamaa koondise korvikütt Dirk Nowitzki 1052 punktiga.

Hispaania lõpetas C-alagrupi täisedu ehk viie võiduga. Ungari sai kirja kaks võitu ja kolm kaotust, millega praegu ollakse kuueliikmelises alagrupis kolmandal kohal.

🎊 Congratulations @PauGasol 🇪🇸🎊!

You are the new FIBA #EuroBasket All-Time leading scorer!

#LegendGasol #EuroBasket2017 pic.twitter.com/RDuXoOjp6k— FIBA (@FIBA) September 7, 2017