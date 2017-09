VÕIMAS | Sloveenia korvpallikoondis kärgatas üllatuspommi! EM-i poolfinaalis suruti nurka Hispaania

Korvpalli Euroopa meistrivõistlustel selgus esimene finalist. Istanbulis olid vastamisi tiitlikaitsja Hispaania ning EM-il ilusa mänguga rohkelt poolehoidjaid võitnud Sloveenia. Väikeriigi tahtmine jäi peale 92:72 ja Sloveenia kindlustas läbi ajaloo EM-idelt esimese medali.

Tõeline meeskondliku mängu musternäidis. Ükski lüli Sloveenia mängus ei logisenud, peatreeneri Igor Kokoškovi plaan toimis kui kellavärk.

Sloveenia poolel Randolph ja Dragic 15 punkti, Prepelic 13, Vidmar 12 ning Doncic 11. Lisaks veel Doncicil 12 lauapalli ja 8 korvisöötu.

Teiselt poolt Pau Gasol 16, Rubio 13 ja Marc Gasol 12 punkti. Noorema Gasoli arvel ka 10 lauapalli.

Lauapallid 35-35 (ründelaud 12-9 Hispaaniale), visketabavus väljakult Sloveeniale 52% (35/67) vs 40% (25/63), kaugvisked sealjuures 14/25 ja 7/27, korvisöödud Sloveeniale 23-15.

Teise finalisti selgitavad Venemaa ja Serbia.

Eelinfo:

Kumbki ei ole sel turniiril kaotanud veel ühtegi mängu.

Hispaania alistas kaheksandikfinaalis Türgi 73:56 ja veerandfinaalis Saksamaa 84:72. Alates 2007. aastast on Hispaania alati olnud medalil, saagiks kolm kulda, hõbe ja pronks. Veelgi võimsam on poolfinaalidesse jõudmise seeria, seda on suudetud juba kümnel EM-il järjest!

Sloveenia mängib nelja hulgas teist korda, 2009. aastal tuli leppida neljanda kohaga ja siis kaotati poolfinaalis dramaatilisel kombel Serbiale, lisaajal 92:96. Praegusel koondise liidril Goran Dragicil on toonane valus kogemus kindlasti meeles.

Kaheksandikfinaalis oli Sloveenia üle Ukrainast 79:55 ja veerandfinaalis saadi jagu Lätist 103:97.

************

Mängu käik:

5. min mängitud ja Sloveenia peal 11:8.

Esimene veerandaeg Sloveeniale 25:19. Juhtivas meeskonnas on skoori teinud kaheksa mängijat. Hispaanial kaugvisked avaveerandil 0/7.

Sloveenia mängijad tabavad kaugelt imeliselt, hetkel 7/9. Seis 30:22.

Hispaania tuleb teise rivistusega lähemale, nende kaotus 29:32. Kuus minutit poolaja lõpuni.

Kaks järjestikust kolmest Doncicilt ja Sloveenia peal 40:35. Kolmesed 9/12.

Mänguliselt on Hispaania ikkagi üle, ent enne ei maksa see midagi, kui skoor on nende kasuks.

Poolaja viimane minut algas Sloveenia eduseisul 47:40.

Sloveenia võitis poolaja 49:45. Prepelici panus 10, Dragici ja Doncici arvel 8 punkti. Hispaanial resultatiivseim Pau Gasol 12 punktiga. Marc Gasoli ja Rodriguezi arvel 7 punkti.



-----------------

Teine poolaeg läks käima ja Sloveenialt kaks kiiret korvi.

Sloveenia peal kümnega 55:45 ja Hispaania peatreener Scariolo võtab aja maha. Kolmanda veerandaja seis 6:0 ja mängitud 3.22.

Ei leia Hispaania rohtu, ikka taga 50:59.

Randolphi kolmese järel Sloveenia ees 63:50!

Kas tõesti on Sloveenia täna pidurdamatu? Juba 16 vahet 68:52. Veerandaja lõpuni 2.38.

Randolph tabas üliraske kolmese, Sloveenia kaugvisked 12/17.

Enne otsustavat veerandaega 73:57 Sloveeniale, Doncicil on 3. veerandaja lõpuks koos 11 punkti, 8 lauapalli, 8 korvisöötu.

Vahe juba 19 punkti 76:57 ja Sloveenia on ühe jalaga finaalis! Hispaania proovib maa-alaga.

Peadpööritav sööt Dragicilt ja Vidmar päris üksi korvi all. Mida kõike sloveenid täna teevad!!!

Hispaanlased said oma neljanda vea rünnakul. Päris mitmed on olnud sellised hapu kõrvalmaitsega. Kohtunikud, kohtunikud...

Sloveenia ees 83:62! Dragic pani kolmese sisse lauapõrkega. Kirjeldamatu! Kolmesed 14/22.

Sloveenlased on mänginud ülimalt meeskondlikult - Randolph, Dragic ja Prepelic 13 ning Doncic ja Vidmar 11 punkti.

Mängida 5.15 ja vahe ikka 21 punkti Sloveenia kasuks.

Hispaania ei ole mõistagi veel alla andnud. Üritavad, aga... 67:85.

Alla kolme minuti minna ja seis 88:69. Kõik on tehtud ja Sloveenia sammub finaali!