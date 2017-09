VIDEOD | Läti korvpallikoondis saavutas EM-il ülimagusa võidu ja sai play-off'iks soodsa vastase

Läti teenis D-alagrupis kokku 4 võitu ja sai 1 kaotuse. D-alagrupis sai Läti lõpuks Serbia järel 2. koha.

Läti koondis vedas nende NBA-täht Kristaps Porzingis, kes viskas 28 punkti ning võttis lisaks ka 7 lauapalli. Vanameister Janis Blums lisas võitjate kontosse 17 silma. Kaotajate parim oli Cedi Osman 24 punktiga.

Läti kohtub nüüd kaheksandikfinaalis Montenegroga. Läti jaoks oli viimane võit ülimalt oluline, kuna kaotuse korral oleks play-off'i avaringis neile vastu tulnud suursoosik Hispaania. Kui Lätil õnnestub Montenegro alistada, siis veerandfinaalis tuleks neil vastamisi minna Sloveenia või Ukrainaga.

D-alagrupi lõppseis: 1. Serbia 4 võitu/1 kaotus, 2. Läti 4/1, 3. Venemaa 4/1, 4. Türgi 2/3, 5. Belgia 1/4, 6. Suurbritannia 0/5.

.@Rolands_Smits almost produced the dunk of the tournament and @KPorzee cleaned up after him! #EuroBasket2017

📺 https://t.co/1xf8mQU7WH pic.twitter.com/ztWsxZBiSY— FIBA (@FIBA) September 7, 2017