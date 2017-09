VIDEO | Venemaa korvpallurid tabasid treeningult "Kreeka spiooni"

"Okei, Kreeka. Me teame, et te saatsite selle imelise kassi meie treeningut jälgima, kuid ta reetis end sellega, et viibis seal kõik 90 minutit," säutsus Venemaa korvpalliliit Twitteris.

OK @HellenicBF, we know you sent this wonderful cat to scout our practice, but she uncovered herself by staying there for 90 min#EuroBasket pic.twitter.com/2si2iPNoFI

— РФБ (@russiabasket) September 12, 2017