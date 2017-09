VIDEO | Tõeliselt liigutav: Sloveenia kangelane sai kingituse, mis tõi pisarad silma

Sloveenia korvpallikoondise tähtmängija Goran Dragic, kes juhtis rahvusmeeskonna Euroopa meistritiitlini, sai kodumaale jõudes väga emotsionaalse kingituse.

Nimelt kinkis horvaadi Drazen Petrovici ema Dragicile oma varalahkunud poja New Jersey Netsi mängusärgi. Petrovic hukkus 1993. aastal autoavariis, olles toona kõigest 28-aastane.

"See on kõige ilusam kingitus, mis ma olen oma elu jooksul saanud," sõnas Dragic, kes ei suutnud kingitust vastu võttes pisaraid tagasi hoida. "Petrovic oli minu iidol. Me kõik teame, mida ta tegi Jugoslaavia ja terve maailma korvpalli heaks. Puhaku ta rahus."

31-aastane Dragic teatas eilsel pressikonverentsil, et tõmbab koondisekarjäärile joone alla.