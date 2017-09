VIDEO | Šved sai oma mängu käima ning Venemaa jõudis korvpalli EM-il poolfinaali

Korvpalli Euroopa meistrivõistlustel jõudis kolmanda meeskonnana poolfinaali Venemaa, kes alistas 74:69 Kreeka.

Kohtumise avapoolaeg kuulus Kreekale, kuid teisel sai oma mängu käima Venemaa liider Aleksei Šved. Lõpuks jäi Švedi arvele 26 punkti. Avapoolajal hädas olnud venelane tegi lõpuks ka 7 pallikaotust. Kreeklaste poolel säras Nick Calathes, kes viskas 25 silma.





Venemaa jõudis korvpalli EM-il viimati poolfinaali 2011. aastal. Toona võitsid venelased pronksmedalid. Kuldmedali said Venemaa korvpallurid viimati kaela 2007. aastal.

Venemaa kohtub nüüd poolfinaalis Itaalia või Serbiaga. Viimane veerandfinaal on kavas täna õhtul.

Teises poolfinaalis kohtuvad Hispaania ja Sloveenia.