VIDEO | Soome korvpallikoondis alistas EM-il Kreeka ja kindlustas koha 16 hulgas

Soome korvpallikoondis kindlustas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri alagrupimängudel Helsingis pääsme play-off faasi Istanbuli. Soome alistas Kreeka 89:77 ja tõusis kolme võiduga A-alagrupis kolmandale kohale, allapoole neil kukkuda pole enam võimalik.

Küll aga on võimalik veel tõusta, viimases voorus ootab ees kohtumine Islandiga.

Kreeka vastu oli soomlaste resultatiivseim Petteri Koponen, Lauri Markkanen lisas 17 ja vanameister Teemu Rannikko 14 punkti.

Alagrupi liider on täisedu nelja võiduga Sloveenia, kolm võitu on Prantsusmaal ja Soomel. Kreeka ja Poola jätkavad ühe võiduga, Island on seni nullil. Edasi pääsevad neli paremat.

Prantsusmaa alistas täna Poola 78:75, Sloveenia oli üle Islandist 102:75.