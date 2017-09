VIDEO | Rõõmuhõisked ja kallistused! Kaadrid Serbia riietusruumist pärast veerandfinaali võitu

Korvpalli Euroopa meistrivõistlustel jõudis viimasena poolfinaali Serbia, kes alistas kolmapäeva hilisõhtul kavas olnud veerandfinaalis 83:67 Itaalia.

FIBA postitas nende ametlikule Youtube'i leheküljele video serblaste riietusruumist vahetult peale mängu lõppu. Kaadritest on näha, et ühtegi kurba nägu pole, kuid mehed on konsentreeritud juba järgmisele kohtumisele.