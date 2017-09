VIDEO | Läti lasi kindla võidu Suurbritannia vastu EM-il peaaegu käest

Läti juhtis poolajal 50:40, ning kolmandal veerandil venitati vahet juba 84:58 peale. Britid tegid aga võimsa viimase veerandi, kui visati 34 punkti, kuid sellest jäi väheks. Lõppskooriks jäi 97:92 lätlaste kasuks.

Lõunanaabrite resultatiivseim oli Kristaps Porzingis 28 silmaga, vastastel viskas kõige enam punkte Gabe Olaseni (23).

Venemaa võib täna Lätist D-alagrupis ette minna, kui õhtul kohtutakse Belgiaga.

Welcome back to #EuroBasket2017 action @DBertans_42! 7-of-8 👌 and 22 points for the 🇱🇻 in @basketbols' win! pic.twitter.com/WWauYUqB61