Venemaa korvpallikoondis lõpetas EM-il alagrupiturniiri võidukalt

Venemaa korvpallikoondis teenis EM-finaalturniiril alagrupi viimases kohtumises kindla võidu, kui 82:70 mängiti üle Suurbritannia.

Võitjatele tõid Aleksei Šved 30 ning Vitali Fridzon 14 punkti. Kaotajate edukaim oli Dan Clark 21 silmaga.

Kui Venemaa oli võidukas D-alagrupi tänases esimeses kohtumises, siis C-alagrupi tänases avamängus oli Horvaatia 107:69 üle Tšehhist. Võitjatele tõi Bojan Bogdanovic 25 punkti.

Venemaa lõpetas D-alagrupi 4 võidu ja 1 kaotusega. Nende lõplik tabelikoht selgub alagrupi õhtuste mängude järel. Suurbritannia kaotas kõik 5 mängu ja sellega jäädi grupis viimaseks.

C-alagrupis jäi Horvaatiale kirja samuti 4 võitu ja 1 kaotus. See annab neile lõpuks Hispaania järel grupis teise koha. Tšehhid said kirja 1 võidu ja 4 kaotust. Alagrupis andis see 5. koha ja sellega on nende jaoks finaalturniir lõppenud.