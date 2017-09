Venemaa keskmängija kritiseeris EM-i kurnavat ajakava

Eile hilisõhtul EM-il Türgi alistanud Venemaa korvpallikoondise tsenter Timofei Mozgov soovitas oma alaliidu presidendil Andrei Kirilenkol FIBA juhid pihtide vahele võtta.

Venemaa - Türgi kohtumine Istanbulis algas eile kell 21 ning oli pingeline viimaste sekunditeni välja. Täna on alles südaöö paiku hallist hotelli lahkunud Venemaal juba uus mäng kell 17 Serbiaga.

Samamoodi kurnav on ka lätlaste graafik, kes eile kohtusid kell 17 Serbiaga ja alustasid täna kell 14.15 matši Belgia vastu.

"Pärast sellist mängu Türgiga on väga raske magama jääda. Ning vähem kui päeva pärast kohtume Serbiaga, aga mis me teha saame? Keda peaks süüdistama - FIBA-t? Andrei Kirilenko peaks seda tegema, see on tema töö," vahendab TASS Mozgovi sõnu.