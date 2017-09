Üllatused löövad peo käima, kuid ei ennusta lõppvaatust

Hea kui suurturniir algab üllatustega. Korvpalli EMi avapäev tõmbas igatahes emotsioonid kohe lakke. Vaevalt oli palju neid, kes arvasid, et Gruusia alistab Leedu ja Soome Prantsusmaa.

Leedu hädad lõid välja juba kontrollmängudes, kus kaotusi saadi rohkem kui võite. Oma olemuselt sarnanesid need mängud EMi avavaatusega. Kohati kõik sujus, kuid siis langeti mingil hetkel mõõna. Kui eemalt visked ei kuku, on kohe jama majas. Raskel hetkel ei leidu platsil selget liidrit - sellist meest, nagu pikka aega oli Šarunas Jasikevicius.

Võib-olla olnuks selleks praeguses meeskonnas Paulius Jankunas, kuid vigastuse tõttu jäi ta EMilt eemale. Lõpus võttis otsustamise ena kätte Jonas Maciulis - me ju kõik mäletame, kuidas ta kaks aastat tagasi hävitas Eesti lootuse - kuid temagi pole oma parimal tasemel. Seda näitas juba klubihooaeg Madridi Realis.

Kahvatud olid leedulaste NBAs pallivad staarid. Jonas Valanciunas on varemgi tiitlivõistlustel hätta jäänud. Gruusia vastu oli tema platsil viibitud ajal leedulaste allajäämine 10 punkti. Mindaugas Kuzminskas kogus oma kontole küll 18 silma, ent tegelikult polnud ta tegutsemine särav ning silmnähtavalt hätta jäi ta kaitses.

Kes tõuseb liidriks?

Turniiri alguse šokkkaotus ei tähenda muidugi seda, et Leedu oleks kohe mängust väljas. Jätkuvalt võib olla üsna kindel, et alagrupist minnakse edasi. Küsimus on vaid selles, kas järgmiste mängude jooksul kerkib esile meeskonna selge liider. Kontrollmängudel seda ei juhtunud, kuid finaalturniir on hoopis teine maailm.

Gruusia oli muidugi ülimalt sümpaatne, kuid neid kimbutavad omad varjatud hädad. Koosseisus on vaid kaheksa sellel tasemel sobivat mängijat ning on ebatõenäoline, et Tornike Šengelia mängib alati nii hästi kui seekord (29 punkti).

Tegelikult oli esimese mängupäeva isegi suurem üllatus Prantsusmaa allajäämine Soomele. Seejuures tundus mängu käigus korduvalt, et prantslaste jaoks on asi tehtud, kuid... eduseisus olles eksiti kaitses ja lasti soomlased mängu. Sellises olukorras on aga lõpp ja lisaaaeg juba puhas loterii.

Lapsikud pallikaotused

Prantsusmaa mängule vajutas kõige suurema pitseri pallikaotuste arv - 23. Seda numbrit arvestades, on võitu raske tahta. Seda tunnistas ka prantslaste ülikogenud kapten Boris Diaw. Keskmike vastu tegutsedes peaks piisama sellest, kui pallikaotuste arvu vähendada poole võrra. Prantslaste taset arvestades, on see võimalik.

Kuid nii nagu Leedul, pole ka Pranstsmaal avamängu kaotuse pärast veel kõik kadunud. Samas ootavad neid päris tõsised vastased, nagu Kreeka ja Sloveenia.

Aga Soome. Vaatamata võidule on edasipääsuks minna veel väga pikk tee ning küsimus on ka selles, kas 20-aastane Lauri Markkanen suudab läbi turniiri tegutsed nii vägevalt (22 punkti ja 7 lauapalli). Soomlaste hetkeline eufooria on muidugi õigustatud.