ÜLLATUS! Leedu langes kaheksandikfinaalis tugevale Kreekale

KORVPALLI EM: LEEDU - KREEKA

57 sekundit lõpuni ja Kreeka on 77:64 ees.

1:34 jäänud ja Leedu on 16 punktiga maas. Tundub, et täna nende EM ka lõppeb.

2:45 jäänud ja vahe hetkel 9 punkti.

Anetokounmpo viskab kolmese ja seis on 68:61.

Grigonise kolmene ja Ulanovase vabavisked on viinud Leedu nelja punkti kaugusele Kreekast! 4:58 mängida.

5:47 jäänud veel mängida ja seis hetkel 63:54 Kreeka kasuks.

Kolmanda veerandi üks ilusamaid sooritusi: https://twitter.com/FIBA/status/906602791451459595

Sloukase arvel on hetkel 18 punkti. https://twitter.com/FIBA/status/906604223676239872

Leedu on tulemas võimsalt tagasi. Vahe on nüüd 9 punkti peal.

3 minutit veel kolmandat veerandit jäänud ja seis on Leedu jaoks aina nutusem. Hetkel on Kreeka ees 54:39. Sel veerandil on leedukad saanud ainult 9 punkti, vastaste 17 vastu.

Kreeka on hetkel 11 punktiga juhtimas. Seis on 47:36.

Midagi ilusat esimesest veerandist https://twitter.com/FIBA/status/906590651470491654

Kolmas veerand on alanud!

Teine veerand lõppeb seisuga 37:30 Kreeka kasuks.

Leedu on vahe vähendanud 5 punkti peale. Hetkel seis 28:23 kreeklaste kasuks.

Kreeklaste poolelt hetkel resultatiivseimad Calathes ja Printezis, mõlemal 8 silma kirjas.

Statistika peale esimest veerandit:

Esimese veerandaja lõpus on seis 25:17 Kreeka kasuks.

Kreeka on teinud juba kümnepunktilise edumaa. 24:14. Minut veerandaja lõpuni.

Hetkel Kreeka juhib 10:6. 8 punkti kümnest on muide visanud Printezis.

Kohal on ka palju Leedu fänne https://twitter.com/Basketa_gr/status/906586748649709568

Tere kõikidele korvpallisõpradele! On algamas tänase mängupäeva viimane kohtumine. Hetkel mängitakse mõlema riigi hümni.