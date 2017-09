Üllatus! Kohtumise esimese poole kehvalt mänginud Saksamaa lõi EM-i kaheksandikfinaalis Prantsusmaad

Saksamaa läheb veerandfinaalis kokku kas Hispaania või Türgiga, kes kohtuvad homme kell 18.45.

Korvpalli EM: Saksamaa - Prantsusmaa 1/8-finaal

Saksamaa võidab kohtumise 84:81.

27 sekundit jäänud mängida ja seis Saksamaa kasuks 81:76.

Fournier viskab ilusa kolmese ja sakslastel hetkel viie punktiline edumaa.

Saksamaa on tegemas kõva neljandat veerandit. 8 minutiga on saadud 22 punkti vastaste 12 vastu. Hetkel prantslased taga 68:77.

Benzing viskab kolmese ja sakslased viie punktiga ees.

Saksamaa ees 67:65.

Jälle rebib ennast ette Prantsusmaa, kuid on vaid ühe punktiga juhtimas. Lõpp kisub marupõnevaks.

Saksamaa juhtimas 64:60. 6:42 mängida veel.

Ja esimest korda täna murrab Saksamaa ennast ette. 58:56. Neljas veerand on käimas. Kas tõesti kukub suurfavoriit Prantsusmaa juba kaheksandikfinaalis välja?

Kolmanda veerandi lõpuks on Pranstusmaal ühepunktiline edu. 56:55.

SEIS ON VIIGIS! Saksamaa on tulnud jõuga Prantsusmaale järgi ning seis on 53:53. Kolmandat veerandit on mängida veel kaks minutit.

Sakslased on punktivahe toonud juba vaid KOME silma peale. Prantslased juhivad hetkel 46:43.

Hetkel siis prantslaste resultatiivseim on Diaw 10 puntkiga ja sakslaste poolel on 7 silmaga Staiger.

Kolmas veerandaeg on kohe algamas!

Statistika peale teist veerandaega:

Poolajale lähevad meeskonnad seisuga 40:34 Prantsusmaa kasuks.

https://twitter.com/That80sPump/status/906499045379768320

Puntkivahe püsib stabiilselt kümne silma ringis. Prantslased praegu 34:24 ees ja 4:23 veel mängida teisel veerandil.

Saksamaa on vähendamas vahet ning on vaikselt järgi jõudmas 21:27.

Statistika peale esimest veerandaega:

Esimene veerand lõppeb seisuga 19:10 prantslaste kasuks.

Prantslased näitavad esimesel veerandil hetkel väga head mängu ning on juhtimas juba 11:4. 5 punkti on toonud neile juba Thomas Heurtel.

Kohtumine on alanud ning prantslased on hetkel juhtimas 4:2.

Tere korvpallisõbrad! Kohe on algamas kaheksandikfinaal Saksamaa ja Prantsusmaa vahel. Tänases esimeses mängus sai Sloveenia jagu Ukrainast 79:55.