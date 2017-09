TÄNA | Serbia ja Itaalia selgitavad EM-il viimase poolfinalisti

Korvpalli Euroopa meistrivõistlustel saavad täna õhtuks selgeks kõik poolfinalistid. Viimases veerandfinaalis tulevad väljakule Itaalia ja Serbia.

Serbia on seni näidanud küllaltki kindlat mängu ning turniirivõitu silmas pidades peetakse neid Hispaania kõrval favoriidiks number 2. Alagrupiturniiril jäädi küll Venemaale 72:75 alla, kuid seejärel on näidatud küllaltki kindlat mängu.

Kuigi Serbial on mitmed tähtmängijad EM-ilt puudu, siis kõrge klassiga mängumehi neil jagub. Seekordse tiimi liidriks on 25-aastane Bogdan Bogdanovic, kes on EM-il visanud keskiselt 19,3 punkti.

Itaalia kogus alagrupis kolme võidu kõrvale ka kaks kaotust, kuid kaheksandikfinaalis pandi kindlalt paika Soome ning nende noor staar Lauri Markkanen. Itaalia mänguvankrit veavad peamiselt Marco Belinelli ning Luigi Datome. Tiimi parima korvikütina on Belinelli arvel sel EM-il 17,8 silma.

Delfi toob kell 21.30 algava kohtumise otseblogi vahendusel lugejateni.